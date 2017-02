Polémica disculpa de Pelayo Díaz a las actrices que acudieron a los Goya

El estilista Pelayo Díaz provocó una fuerte polémica en las redes sociales, después de publicar un comentario despectivo hacia las actrices españolas que acudieron a los Premios Goya vestidas con firmas internacionales. “Que petardas sois, vestidas de firmas internacionales a las que no importáis una mierda”, dijo el bloguero en su cuenta de Twitter.

Ante las críticas recibidas por semejante publicación, a Pelayo no le ha quedado otra que pronunciarse en su blog “katelovesme.net”, donde ha explicado los motivos que le llevaron a realizar este polémico comentario. “¿Cuantas veces hemos oído decir a actores y actrices patrios que hay que apoyar al cine español? ¿Y que tenemos que apoyar a la industria del cine? ¿Que el cine somos todos? Infinidad de veces, y no les falta razón. Por eso, cuando veo la Gala de los Goya, me entristecen varias cosas”, explica Pelayo.

En este sentido, el estilista explica que las actrices españolas intentan imitar a las extranjeras para adquirir importancia ante los medios. No obstante, Pelayo hace hincapié en el hecho de que en los Premios Oscar, las actrices visten diseños de firmas de sus países de origen, con el objetivo de ser las mejores embajadoras. “Es un dato tonto, pero es cuanto menos significativo, ¿no creéis?”, continúa Pelayo.

Además de esta justificación, el estilista plasma en su blog sus disculpas a aquellas actrices que se sintieron ofendidas. “De esta tristeza, de la pena que me da, surge mi indignación, y de mi indignación mi tweet de aquella noche. Y lo reconozco, mis palabras no fueron acertadas ni ejemplares por lo que pido disculpas a quien se haya podido ofender, pero en definitiva el mensaje, que muchos profesionales del mundo de la moda comparte, está ahí”, dice contundente.

Finalmente, Pelayo añade que cada uno es libre de vestir lo que desee, pero hace hincapié en el hecho de que un evento como los Premios Goya, en los que se reivindica la marca España, “no estaría de más tener un detalle con aquellos que se esfuerzan por levantar una industria que está aún menos protegida y es menos respetada que la del cine”.