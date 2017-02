Bronca entre Fran Rivera y un antitaurino en 'Espejo Público'

El programa 'Espejo Público' ha presenciado esta mañana una fuerte bronca en su plató, que ha tenido un gran recorrido en redes sociales. En el conflicto se han visto implicados Fran Rivera, un antitaurino entrevistado y el periodista Albert Castillón.

Todo ha comenzado con la entrevista a Óscar del Castillo, un joven antitaurino que fue presuntamente amenazado, insultado y agredido por dos miembros de la Guardia Civil cuando saltó al ruedo de Valdemorillo para protestar contra una corrida.

En un momento de la entrevista, Óscar del Castillo se ha referido directamente a Fran Rivera, con una banderilla en la mano: ""Me gustaría subir un poco el nivel del debate, ya que una persona que critica la violencia utilizando banderillas como ésta a un animal inocente, creo que no es el más indicado para criticar la violencia, sino para defenderla".

Del mismo modo, el antitaurino ha afirmado que su colectivo pelea contra la violencia: "luchamos en contra de la violencia, no la defendemos. Y nosotros no tenemos ninguna denuncia ni ninguna condena por agredir a ningún taurino".

En ese momento, Fran Rivera ha contestado con contundencia: "¿Qué es lo que piden realmente? Que desaparezcan las corridas de toros? Vale. ¿Qué hacemos con el toro? ¿Qué hacemos con los miles de puestos de trabajo que da el toro? ¿Qué hacemos con la historia? ¿La rompemos y ya no sirve para nada? Es pura demagogia. Creo que es un tema político y no tiene ningún sentido".

Ante el nivel de tensión existente, el periodista Albert Castillón intervino para dar la razón a ambos, pero se encontró con una dura respuesta de Fran Rivera: "No verás nunca a un taurino ir a insultar a nadie, ni ir a un sitio al que no está invitado. Estos señores te insultan, te provocan, te escupen...Eso no sale, eso no lo pone, eso no lo graba".