¿La pretendienta de 'First Dates' que miente con su edad?

No hay nada escrito sobre cómo debemos parecer las personas a determinadas edades. Lo importante es estar bien con uno mismo y como dicen, tener la edad en la mente. Pues aunque el DNI diga otra cosa, la juventud se puede llevar por dentro. Si bien en 'First Dates' quizá se ha pasado a otro nivel.

No es la primera vez que existen dudas sobre la edad de alguno de los pretendientes de 'First Dates'. En alguna que otra ocasión los espectadores han creído que el participante en cuestión mentía sobre los años que en realidad tenía y este miércoles ha vuelto a pasar. Todo por una joven que quizá no lo sea tanto.

La audiencia de 'First Dates' ha dictado sentencia con Saray, una administrativa de Lugo que podría tener una edad comprendida entre los 30 y 40 años fácilmente según opinan los espectadores. Pero no, no solo no tiene 30 siquiera sino que ni se acerca. Según Saray, tiene 24 años aunque casi nadie en 'First Dates' le ha creído.