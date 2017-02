El 'mal momento económico' de Belén Esteban que le lleva a pensar en 'Supervivientes'

Belén Esteban no pasa por su mejor momento económico. Así lo ha reconocido en una entrevista donde ha señalado que ha perdido “todos” los ahorros, situación que le ha llevado a vivir una etapa complicada. Tanto que incluso se plantea poder entrar en ‘Supervivientes’ para poder recuperarse, independientemente de los problemas de salud que padece.

Así lo manifestó a la revista ‘Lecturas’. Fue a la publicación a quien corroboró el tener que pagar “una deuda importante con Hacienda”. Según ella, la situación se debe a una mala gestión de sus gestores. “Todo estaba mal organizado y he tenido que desembolsar cantidades muy grandes. Estoy sin capital”, aseguró.

A todo ello se le ha sumado el juicio contra el que fuese su representante Toño Sanchís. Éste le ha costado “mucho dinero”. Por ello plantea su entrada una vez más en un reality después de su exitoso paso por ‘Gran Hermano VIP’, donde resultó vencedora y donde disfrutaba de un sueldazo. Eso o esperar a una resolución favorable de la causa abierta. De perder incluso podría dejar su participación en ‘Sálvame’. “Mi dignidad vale más que todo el dinero”, añadió.

Sobre su participación en realities, Esteban manifestó que es una posibilidad, aunque su salud corriera grave peligro. “Imagínate que me da una bajada de azúcar y no llega el helicóptero. Podría morir”, dijo. Los mismos que ya acusó durante ‘Mira quien baila’. Independientemente de toda su situación, Belén se mantiene firme y dice no haber cambiado ni un ápice su día a día.

“Compro en el mismo supermercado. En vez de ir a Cancún de vacaciones, me iré a Benidorm”, comentó. Eso sí, ha declinado la posibilidad de volver a posar desnuda para una publicación como ‘Interviú’. “Mi hija tiene 17 años y eso cambia la cosa. Antes tenía cuatro o cinco años y no se enteraba de nada”, sentenció.