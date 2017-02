El enfado de Cayetano Rivera con 'Espejo Público' por llevar a Fran Rivera

Fueron cuñados y ahora no pueden ni verse. Así lo afirma El Español, al revelar que Cayetano Martínez de Irujo "se enfadó un montón" al saber que Fran Rivera estaría, como él, en 'Espejo Público'. De hecho, el aristócrata pidió el programa de Antena 3 no coincidir con él en plató ni "encontrárselo por los pasillos".

El propio torero explicó a Susanna Griso cómo se llevaba con su entonces cuñado: "Teníamos una magnífica relación que se enfrió cuando luché por la custodia de Cayetana, pero si le veo, yo estoy educado a la antigua usanza, no habrá problema".

Y añadió: "A un padre que lucha por su hijo no se le puede juzgar por luchar. Yo nunca ataqué a Eugenia ni a su familia. Jamás critiqué a Eugenia y nunca dije que no estaba preparada, porque lo está, solo demandé lo que me pedía mi hija que requería más tiempo en ese momento para estar conmigo".

Cayetano considera, tal y como recoge El Español, que Rivera "jugó sucio y se portó mal tanto con su hermana como con su madre. Por lo que perdió el favor de la duquesa de Alba, a pesar de lo que le quería".