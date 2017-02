La difícil decisión que enfrentó a Zapatero y Bono

El rostro de José Bono es un rostro conocido por todos. No es de esa clase de políticos complacientes y que se guarden para sí mismos su opiniones. Bono opina de todo y ha hecho lo propio al recibir a Bertín Osborne en ‘Mi casa es la tuya’. Ahí le ha relatado un capítulo complejo de su llegada al poder.

Pues cuando Zapatero ganó las elecciones de marzo de 2004, José Bono sabía que seguro tendría una cartera en ese Gobierno. Ambos ya eran amigos desde antes de aquellas elecciones pero cuando fue a ser ministro de Defensa, Zapatero le ofreció ministro del Interior. Un hecho que le dejó descolocado

Por eso Bono fue sincero con el presidente al decirle que “como amigo que soy tuyo es un marrón que me ofrezcas eso después del 11M”. Zapatero le respondió socarrón con un “ah, ¿qué no me vas a ayudar?” a lo que el exministro le contestó le hizo el gesto militar al decirle “a sus órdenes”. Un gesto que determinaría su futuro.

Días después el rey Juan Carlos I le llamó para decirle que era el nuevo ministro de Defensa haciendo buena la conversación que Bono y Zapatero habían tenido poco tiempo después de que el PSOE se hiciese con el Gobierno de España.