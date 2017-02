Críticas a 'El Hormiguero' por uno de sus colaboradores

Sobre hacer reír no hay nada escrito. Cada cual se ríe con lo que le hace gracia, valga la redundancia. Pero hay límites en el humor que no todo el mundo está dispuesto a traspasar. Este miércoles en 'El Hormiguero' durante la visita de David Otero, las críticas han ido en esa dirección. Uno de los colaboradores no acaba de encajar.

Se trata de Vaquero, un reputado humorista que colabora en diferentes programas de radio y televisión que para los espectadores de 'El Hormiguero' es quizá demasiado zafio en sus bromas. Se quejan de que el colaborador baja el nivel general del programa por tratar de hacer reír con unos chistes que quizá en ocasiones no son los más acertados.

Las críticas van desde la reutilización de frases: "Vaquero aprovechando los monólogos matutinos del programa de Nuria Roca para endiñarlos por la noche" hasta aquellos que detectan que el propio humorista parece no sentirse cómodo en el espacio de Antena 3. "Vaquero tiene que pedir perdón por cada chiste de su monólogo. Malísimo." opina otro de los espectadores.