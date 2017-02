El comentario machista que ha hizo que los estilistas de 'Cámbiame' abandonen el plató

El programa de 'Cámbiame' ha estado lleno de sorpresas. Los famosos estilistas de Telecinco han sorprendido abandonando el plató del espacio tras el comentario de Ricardo, uno de los aspirantes al "gran cambio".

"Mi imagen necesita un estilista masculino, no me guiaría por una mujer", ha asegurado el concursante, provocando la salida de Pelayo, Natalia y Cristina. Más tarde, han regreso a plató para explicar el por qué de su negativa a escucharle: "Me han ofendido tus palabras", ha concluido Ferviú.

Además, Natalia Ferviú se ha "reconciliado con su lado femenino" con una sensual coreografía. La estilista de 'Cámbiame' ha llegado a plató enfundada en una gabardina con la que buscaba reconciliarse con su parte más femenina. Natalia ha pedido "música sexy" para explicar el por qué de la misma. Con un baile sensual, la asesora de moda ha mostrado el rompedor y provocativo body negro que llevaba debajo del abrigo.