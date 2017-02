Belén Esteban estalla y abandona el plató de 'Sálvame' en pleno directo

La tarde fue tensa en el plató de ‘Sálvame’ este pasado martes. Belén Esteban tomó la determinación de abandonar el mismo después de una acusación vertida por el propio Jorge Javier Vázquez, quien habló de unos posibles “celos” de la madrileña por la relación existente entre el presentador catalán e Isabel Pantoja: “Eso ya es un problema de celos”.

Esteban dijo que Vázquez estuvo desafortunado y tildó de “desproporcionado” el discurso con el que el catalán abrió la pasada semana su espacio en el programa, donde llegó a recordar a la tonadillera que él venía de trabajar mientras insistía en el paso por la cárcel de la artista.

“Desde mi casa sentada en mi sillón me parecieron bien algunas cosas que dijiste que llevabas razón, pero vi el tono, para mi gusto, desproporcionado. Nunca te he visto así Jorge”, dijo Belén. La respuesta no tardó en llegar: “Me lo dices tú, una persona tremendamente visceral. Si hacemos repaso a tus intervenciones cuando te tocan el terreno de las emociones… Por eso entiende que cuando es algo profesional lo puedes controlar más, pero cuando es emocional te sientes agredido”.

