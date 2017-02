El zasca de Bárbara de 'GH 17' a Mercedes Milá tras sus críticas

Todavía colea lo ocurrido a lo largo de 'GH 17', entre otras cosas, el abandono de Bárbara de la casa, provocado por el delicado estado de salud de su padre, que acabaría falleciendo.

Así adelgazó Bárbara, de Gran Hermano, 30 kilos en dos meses

En su momento, la concursante del reality realizó las siguientes manifestaciones en 'GH: El debate': "Hubiera preferido no saberlo y cumplir el sueño de mi padre. Mi familia no había dado el consentimiento para que me lo dijerais", reprochó al equipo del programa de Telecinco.

Mercedes Milá, que fue entrevistada la semana pasada en 'Lo que surja', programa de la cadena Esplugues TV, dijo que Bárbara no le gustada "en absoluto por lo que hizo con mi equipo".

"Cuando una concursante de 'Gran Hermano' recibe la noticia de que su padre está en la UCI y El Súper le da la oportunidad de salir... Sale y luego dice que no tendrían que haberla avisado. Eso me parece horrorosamente feo, y puedo decirlo porque ya no presento el programa", añadió.

La propia Bárbara, a través de Twitter, reconoció que la periodista tiene "ingenio y cultura para dar y regalar", si bien criticó que "de vez en cuando lo pone al servicio de lo chabacano".