El mal trago de Paula Echevarría en los Premios Goya

Paula Echevarría no puede estar en la lista de las peor vestidas de los Premios Goya 2017 porque Paula nunca estará en una lista de ese tipo. La asturiana es estilo, elegancia y simpatía en cualquier alfombra roja, pero en esta edición de la fiesta del cine español no brilló como siempre. Y ahora se sabe el motivo: quizás estaba incómoda porque su vestido no le daba seguridad. De hecho, terminó rompiéndose.

El impresionante vestido, firmado por Jorge Vázquez, le sentaba como un guante, aunque el color no es de los que más favorecen a la actriz. Y en el peor momento se rasgó por la espalda cuando unas técnicas de sonido le colocaban el micrófono antes de subir al escenario a entregar uno de los 'cabezones'.

La candasina cuenta en su blog el «momentazo de la noche»: «Dos minutos antes de salir al escenario a entregar el Goya que me correspondía y, mientras me estaban microfonando en el backstage, las chicas de sonido metieron la mano por la espalda para poder pasar el cable del micro y... ¡La cremallera se abrió de arriba a abajo! Las cremalleras invisibles ya sabéis lo delicadas que son y, si encima van puestas en tul de seda, ¡más aún! ¡No os podéis imaginar el caos que se formó allí en un momento! Mi querida Paz Vega, que entregaba el premio después que yo y estaba allí, se portó como una campeona, junto con las chicas de vestuario de la gala intentaron por todos los medios arreglarlo, pero, cuando te dicen "20 segundos y sales al escenario", ¡poco se podía hacer! Así que entre todas me cogieron el vestido como pudieron con cuatro imperdibles y sin darme cuenta estaba saliendo del brazo de Álvaro Cervantes por las escaleras del escenario. ¡Álvaro, un sol! Tapándome la "avería" con la mano como podía cuando tocó dar la espalda al público y ni se notó!».