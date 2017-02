Cárdenas a Jorge Javier: "Quien te informa, te informa con maldad, con ganas de que haya follón"

Javier Cárdenas ha demostrado día tras día que si hay algo que le caracteriza es la sinceridad. El presentador de 'Hora punta' en Televisión Española responde a los medios que le han enfrentado con Jorge Javier Vázquez por unas palabras que dijo después de la visita de Isabel Pantoja a 'El hormiguero'.

El locutor de 'Levántate y Cárdenas' ha comentando en su programa radiofónico las declaraciones de Mercedes Milá en las que asegura que no volvería a presentar 'GH'. A causa de esto, Jorge Javier Vázquez , que ocupó el puesto de Milá en esta última edición, ha recibido numerosas críticas. Cárdenas ha querido aclarar que "yo no sé quién informa o quién deja de informar a Jorge Javier, pero si hay alguien que le conoce y escucha este programa, le pido por favor que le informe bien".

"Si tengo que criticar a alguien lo critico abiertamente"

"Yo no voy con medias tintas, si tengo que criticar a alguien lo critico abiertamente", ha continuado el locutor afirmando que él acepta las críticas que recibe porque "estamos todos expuestos". "Si yo no he criticado a este hombre, no entiendo por qué tiene que venir alguien a malmeter y decirle que le hemos criticado", ha aclarado y ha comentado que el mismo Jorge Javier "se quejó el otro día de que yo le había criticado en el programa".

Segundos más tarde se ha dirigido al propio presentador: "Jorge Javier, quien te informa, te informa con maldad, con ganas de que haya follón" y ha reiterado que "si hago una crítica, no me voy con tonterías porque no me da miedo nada en esta vida".

Volviendo a referirse al catalán, Cárdenas, le ha dicho lo siguiente: "Si alguna vez te critico no te llegará por una persona, sino por varias, porque yo no hago críticas a medias" y ha vuelto a repetirle que "la próxima vez que alguien te informe de algo, que lo haga bien" ya que "no creo que mucha gente haya roto una lanza en tu favor como hicimos nosotros y tú la devuelves así".

Para concluir, se ha dirigido a las personas que cada mañana siguen su programa de radio para advertirles de que "os deis cuenta que esos programas que están continuamente criticando, os critican a vosotros también, como si os tratasen de imbéciles por elegirnos, como si fuerais tontos y no escucharais esto".