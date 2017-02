El Brad Pitt de bajo coste de 'First Dates'

Que en 'First Dates' salen personas de toda clase y condición social es un hecho. El programa que presenta Carlos Sobera es un ejemplo perfecto de la diversidad cultural de nuestro país en tanto cada día aparecen nuevos y sorprendentes candidatos a llevarse el amor.

Pero este 'First Dates' de martes ha contado con una visita inesperada de caché internacional. Al menos así se define el protagonista en cuestión. Omar, un joven medio vasco medio navarro que asegura que le confunden a menudo con uno de los hombres más deseados del planeta.

Según Omar, en su visita a 'First Dates', es habitual que en los círculos que se mueve lo relacionen con Brad Pitt. El propio hombre sostiene que su parecido es tal que le han confundido en muchas ocasiones. Aunque no es algo que opinen la mayoría de los que han visto a este particular pretendiente.