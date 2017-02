La tensa discusión de Pilar Rahola con una youtuber musulmana en 'Chester'

La periodista Pilar Rahola tuvo sus minutos de protagonismo durante la emisión del último programa de Risto Mejide, el especial de 'Chester in love' dedicado a la religión.

En un momento del programa, Pilar Rahola, muy crítica con el colectivo islámico, mantuvo una tensa discusión con Ramia Chaoui, una youtuber musulmana, por el tema del velo islámico.

Ante el argumento de Ramia de que el velo se usa libremente, Pilar Rahola afirmó que "si esa misma chica se va a Teherán en bikini, hace el mismo vídeo, lo compro. Si ella libremente se quiere poner un burkini, que se lo ponga, pero la quiero oír diciendo que si es obligado, está mal sino no me sirve".

"Ella no tiene responsabilidades de eso, pero hay demasiado silencio en estos temas. Me gustaría ver manifestaciones de "en mi nombre no", expuso Pilar Rahola. La youtuber se defendió, explicando que "estamos cansados de hacerlo. No vamos a disculparnos cada vez que un loco haga un atentado".