Las redes estallan ante la cita más tensa de 'First Dates'

‘First Dates’ es un programa para buscar el amor, o al menos ese es su eslogan y objetivo principal. Sin embargo, como en la vida misma, hay veces que Cupido no acierta del todo y lo que une el programa, lo separan los propios participantes.

Ese fue el caso de Armando y Judit, dos jóvenes que pasarán a la historia del programa por protagonizar la cita más tensa vivida hasta ahora en el espacio de Mediaset. Aunque su encuentro empezó bien, el carácter directo y la sinceridad de Judit no gustaron del todo a Armando, al igual que las bromas que esta empezó a hacer. “La camisa te la lavará tu madre”, dijo Judit, ante lo que el chico visiblemente molesto contestó, “¿Tengo pinta de vivir con mi madre? Hace 20 años que murió, así que vivo solo”.

Las bromas y los ‘zascas’ continuaron, hasta que él estalló. “Estoy cansado de que me tomen por tonto, pero puedo ser muy malo”, avisaba, asegurando durante los testimonios individuales que se tendría que haber ido. “Me tenía que haber levantado. No lo he hecho por educación", concluía.

Ante tal episodio, las redes sociales no dudaron en expresar sus opiniones.

Se acaba de crear una accion..."hacerse un Armando" accion de aquel que pone a quien lo merece en su sitio. #topzasca#FirstDates249 — Juan Diaz Gladiator (@juandiaztrigr) 2 de febrero de 2017