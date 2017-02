Lluvia de críticas un carnaval de Lanzarote por este cartel con una niña maquillada

La Asociación Rural de Mujeres, Tiemar, ha denunciado el uso de "estereotipos sexistas" en algunos carteles de una candidata a reina infantil del Carnaval de Arrecife (Lanzarote) 2017.

En una nota de prensa, la agrupación hizo especial hincapié en que "ser mujer no es un disfraz y las niñas han de poder elegir en su momento la propia imagen adulta sin el peso de la influencia de los estereotipos sexistas, todavía al uso".

Para Tiemar, estos estereotipos también influyen "de manera innegable" en la postergación de las mujeres en la sociedad, en su cosificación y en las violencias de todo tipo que sufren

Para Tiemar, estos estereotipos también influyen "de manera innegable" en la postergación de las mujeres en la sociedad, en su cosificación y en las violencias de todo tipo que sufren. "Por tanto, no son ni inocentes ni inofensivos", matizó en relación a los carteles.

Asimismo, insistió en que los carteles que muestran niñas cargadas de maquillaje y con ropa inadecuada, no sólo para la libertad de movimientos que necesita la infancia sino incluso para el frío del mes de febrero, deberían ser supervisados y retirados.

"Un carnaval infantil ha de estimular la imaginación y favorecer la diversión de las y los menores: siendo una flor, la Luna, un robot, o un hada, etc, pero no repitiendo hasta la saciedad los anquilosados estereotipos propios de un rancio certamen de misses. Eso no es ni imaginación ni diversión, ni es igualdad ni es progreso", concluyó Tiemar.