Antonio Resines, la gran ausencia de los Premios Goya

La gala de los Premios Goya 2017 es uno de los eventos más importantes de la cinematografía nacional, tanto es así que se les considera los Oscars españoles.

Sin embargo, y a pesar de que otros años sí ha formado parte del elenco de participantes imprescindibles, este año Antonio Resines no acudirá a la ceremonia de entrega, que se celebrará esta noche en Madrid.

Al parecer, el que fuera presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entre 2015 y 2016 no se encuentra en la capital española actualmente, algo que siente puesto que no podrá estar presente cuando le den el Goya de Honor a su gran amiga Ana Belén. “Me apena no asistir porque le dan el Goya de Honor a Ana Belén, pero ya me he disculpado con ella”, aseguraba. No obstante, el actor también revelaba que no ha sido invitado oficialmente, “A mí no me han dicho que vaya”, expresaba.