El 'zasca' de Samanta Villar a la madre que le criticó por sus palabras sobre la maternidad

El nombre de Samanta Villar ha estado inundando las redes sociales desde el pasado domingo, día en el que sus palabras sobre la maternidad de hicieron virales. "Tener hijos es perder calidad de vida. No soy más feliz que antes", dijo la periodista de Cuatro, unas declaraciones que levantaron (y siguen haciéndolo) numerosas reacciones.

Entre todas ellas destacó la dura crítica de una madre en Facebook a la reportera, diciendo lo siguiente: "No he leído su libro (ni lo leeré) pero lo que se desgrana de él es, cuanto menos, preocupante. No entiendo su escala de valores/prioridades. No entiendo que una mujer de 41 años pueda pensar así, no lo alcanzó a comprender".

Apenas un par de días después, Samanta Villar ha querido responder a este comentario y lo ha hecho con su propio "zasca", a través de Twitter:

Mi zasca a la del zasca:juzgarme sin haber leído el libro es un mal ejemplo.Quiero pensar q educando será mejor y sólo ha cometido un error — samantavillar (@samantavillar) 2 de febrero de 2017

Además, no ha querido desaprovechar la ocasión para lanzar estas contundentes palabras:

Pensaba que me podría evitar la perogrullada, pero no: yo por mis hijos MA-TO. Es tan obvio que nunca pensé que habría que aclararlo. País — samantavillar (@samantavillar) 2 de febrero de 2017

Samanta Villar también ha querido dejar claro en su perfil de esta red social que si volviera atrás en su vida tendría sus hijos de nuevo. "Por supuesto", respondió de forma categórica a un usuario que quería conocer su respuesta al respecto.