Sorpresa en 'Cámbiame': una concursante se fuga y discute con Cristina Rodríguez

Que Marta Torné haya abandonado 'Cámbiame' no ha hecho que el programa de las mañanas en Telecinco haya caído en interés para la audiencia. Así lo pudimos ver la semana pasada con la radical transformación de Bea 'La legionaria', famosa exconcursante de Gran Hermano y Supervivientes.

Ayer, 'Cámbiame' vivió una escena inédita cuando Maite, participante que eligió a Cristina Rodríguez como estilista, abandonó en pleno programa.

No obstante, los espectadores no pudieron ver su transformación puesto que abandonó en cuanto han intentado cortarle el pelo: "No puedo hacerlo, se lo prometí a mis hijos", aseguró

Esta situación desembocó en una discusión con la estilista del espacio presentado por Carlota Corredera. Aquí se puede ver toda la secuencia.