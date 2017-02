La otra periodista que se interpuso entre el ex del Madrid Chicharito y su novia

Donde hubo fuego... Quedan cenizas. Y si no que se lo digan a Chicharito que habría dado un giro a su vida para volver al pasado. El delantero del Bayern Leverkusen y ex jugador del Real Madrid habría vuelto a caer en las redes de su ex novia.

A pesar de que se había anunciado el compromiso con la periodista Lucía Villalón con quien mantenía una idílica relación que gritaban a los cuatro vientos en las redes sociales, la llama del amor se habría apagado.

El deportista podría haberle sido infiel con la también periodista mexicana Leticia Sahagún, con quien mantuvo un largo noviazgo de siete años.