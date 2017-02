El 'zasca' de Risto Mejide en 'Got Talent' que dejó mudo a Jorge Javier

'Got Talent' está dando mucho que hablar en las últimas semanas, especialmente después de la bronca de Jorge Javier Vázquezal concursante que le imitó. Ahora, el ex presentador de 'Sálvame' ha vuelto a copar las redes sociales, pero no por sus palabras, sino por lo que ha tenido que escuchar.

El 'zasca' que Risto Mejide le dio a Jorge Javier Vázquez en 'Got Talent' causó sensación en las redes sociales, y dejó mudo al televisivo de Telecinco, que no supo muy bien cómo contestar al publicista.

"No acabo de comprender lo que queréis expresar en este número", le dijo Jorge Javier a unos concursantes, a lo que Risto le contestó, de manera cortante: ""No estás aquí para comprenderles, estás aquí para juzgarles. Yo hay muchas cosas que no comprendo, como que mi mujer esté conmigo".

Después de unos segundos de silencio en los que Jorge Javier no supo qué decir, el ex de 'Sálvame' salió 'por la tangente' y contestó a Risto que "eso es otra forma de juzgar también".

Unos segundos más tarde, Jorge Javier ese la 'devolvió' a Risto diciéndole lo siguiente: "Señor Risto, ¿puedo votar? ¿Qué tengo que decir que sí o que no?".