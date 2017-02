La sorpresa de 'Tu cara no me suena todavía' enamora a los seguidores

Después de casi un lustro en televisión, 'Tu cara me suena', el programa de imitaciones de famosos en Antena 3, ha decidido reinventarse y transformarse en 'Tu cara no me suena todavía', una edición similar en la que los protagonistas serán personas anónimas.

Ahora, 'TTu cara no me suena todavíaía' ha anunciado una importante sorpresa, consistente en varias novedades respecto al ya conocido programa original de Atresmedia.

La primera modificación es que los concursantes cambiarán cada semana, presentándose 10 candidatos cada viernes y pasando únicamente 4 de ellos a las semifinales, que se celebrarán más tarde.

Por otro lado, 'Tu cara no me suena todavía' ha anunciado que en las semifinales podrán votar tanto las personas que estén en el plató como aquellos que se encuentren en sus hogares.

Finalmente, la mesa del jurado estará formada principalmente por Miki Nadal y Mónica Naranjo, como novedades, y Ángel Llácer como cara habitual.