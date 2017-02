La pretendienta de 'First Dates' que ha molestado a la audiencia

Hay pretendientes de 'First Dates' que no entran por los ojos. No porque no sean agraciados físicamente solo sino porque su forma de actuar desengaña a quienes están con ellos. Esa es justo la definición que puede aplicarse a Patricia, la joven que este jueves ha destacado para mal en el programa de Carlos Sobera.

La joven, de origen asiático, se ha granjeado la desaprobación de los espectadores por su forma de referirse a su ligue. Se considera la más guapa, la más lista y sobre todo, tiene muchas ganas de pasar rápidamente la etapa del cariño e ir a por algo más que una relación carnal cualquiera. Es tan exigente que su forma de ser no ha pasado desapercibida por su mal gusto según los espectadores.

#FirstDates249 La china es un poco capulla no? Le gustaría que fuese al revés y q él le preguntase tal gilipolleces? — Hey! Ho! Let's Go!ツ (@stargalicia) 2 de febrero de 2017

#FirstDates249 La china habla y sube el pan. La ignorancia nunca deja de ser atrevida. — Dulce Corcu (@DulceCorcu) 2 de febrero de 2017