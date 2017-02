La 'Jefa Infiltrada' más sobrepasada

Ser jefe no es fácil se suele decir. Tener a tu cargo a muchas personas que necesitan de tu desempeño para poder tener algo que llevarse a la boca a través del sueldo que se les proporciona no es sencillo. Sin embargo en 'El Jefe Infiltrado' de La Sexta, este miércoles la jefa en España de 'Taste of America' ha descubierto que también es muy difícil ser empleado.

Alicia Vañó ha sido testigo de primera mano de lo que debe hacer una cadena de venta de productos americanos como la suya. Sus trabajadores han de dar el cien por cien en cada uno de los eslabones de la cadena de producción y al integrarse como una más, la jefa lo ha pasado mal.

Sobre todo cuando ha tenido que ayudar a ser mozo de almacén y cargar y descargar mercancía. En ese momento la jefa de 'Taste of America' se ha visto sobrepasada por la situación al no sentirse capaz de sacar el trabajo adelante y ver cómo su empleado, sin saber que ella era su jefa, le recriminaba que no estuviese sacando el trabajo adelante todo lo rápido que debería.