Indignación por el colapso de Ticketmaster al vender las entradas de los conciertos de Ed Sheeran

A las 11 horas de este jueves ha comenzado oficialmente la venta de entradas para los conciertos que Ed Sheeran ofrecerá el 8 de abril en el WiZink Center de Madrid y el 9 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona, dentro de la gira de presentación de «Divide», el nuevo disco que publicará en marzo.

El aluvión de potenciales compradores en busca de una entrada ha conseguido que se colapsara la venta a través de la red de Ticketmaster, convirtiendo a la empresa en «trending topic» en Twitter.

Las entradas se van despachando y, como es habitual, los mensajes de felicidad entre quienes han conseguido su preciado tesoro se combinan con otros de quejas y lamentos por la imposibilidad de acceder al proceso de compra. Tanto Ticketmaster como la promotora Live Nation se afanan en las redes sociales por responder a los mensajes de los usuarios para evitar la sensación de abandono.

Los conciertos del cantante británico en nuestro país servirán como presentación de su nuevo álbum, «÷», que saldrá a la venta el próximo 3 de marzo y del que ya hemos escuchado un adelanto de dos canciones: «Shape of you» y «Castle in the hill».

Entre otros, Sheeran ha conseguido con estos sencillos el número uno y el número 2, simultáneos, en la lista de ventas del Reino Unido por segunda semana consecutiva. Un hecho que le convierte en el primer artista en conseguir las 2 primeras posiciones la semana del lanzamiento.