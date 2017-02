¿Está decepcionando Aída Nízar en 'Gran Hermano VIP'?

Aunque lleva ya una semana en la casa de 'Gran Hermano VIP', Aída Nízar no parece la misma. Los espectadores del formato más exitoso de Telecinco creen que la polémica concursante que se hizo famosa por su pasado en la versión regular de 'Gran Hermano' no está dando todo el juego que debiera.

Su estancia en la casa se debe sobre todo a que los índices de audiencia del concurso han hecho a 'Gran Hermano VIP' tener que recurrir a un casting externo para revitalizar un share que no corresponde a lo que esperaban. No obstante a pesar de ello, Aída no está respondiendo a lo que se esperaba de ella.

Los seguidores de 'Gran Hermano VIP' ven en la concursante a una mujer que poco tiene que ver con lo que es ella en realidad. No ha hecho ninguna declaración salida de tono y parece haber poco rastro del egocentrismo que siempre le ha caracterizado. Son muchos quienes apuntan a que la respuesta para tal cambio de actitud esté en la estancia en 'Gran Hermano VIP' de Kiko Matamoros que podría estar frenando el verdadero carácter de Aída Nízar.