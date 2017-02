Cristina Pedroche vuelve a incendiar las redes por su forma de vestir

Cristina Pedrochee vuelve a crear polémica en las redes, y otra vez por un estilimo un tanto provocativo. Su look ha sido de los más comentados en las redes.

El miércoles 1 de febrero, la Pedroche acudía al programa de Wyoming 'El Intermedio' con un vestido negro y sin transparencias, algo que sorprendió al presentador que se atrevió incluso a bromear con su vestimenta: "Me has venido con un vestido opaco y así no vamos a ser Trending Topic". En el mismo programa quiso hacerle un guiño a su barrio, Vallecas (Madrid) luciendo el que ella misma bautizó como "traje regional" y apareció con un chándal. Un gesto que tuvo una gran repercusión en las redes, muchos vecinos se sintieron ofendidos.

Tan solo unos minutos después de hacer promoción de su programa,la colaboradora aparecia, en el reality 'Tú Sí Que Sí', formato que no está teniendo los resultados esperados en la cadena. La semana pasada solo conseguía un 4,4% de audiencia mientras que Got Talent, el programa de Telecinco que tiene un formato muy similar al de la Pedroche, arrasaba con un 20,3%.

En las redes se hablaba incluso de la cancelación de 'Tú Sí Que Sí', que parece no haber cautivado al público. Sin embargo, La Sexta ha decidido pasarlo a los miércoles y apostar por una presentadora al más puro estilo Nochevieja donde las transparencias vuelven a ser las protagonistas de la noche generanando grandes críticas entre los más conservadores.

Sea como fuere, su estratégia funcionó. Pedroche fue de lo más comentado gracias al modelo que vemos a continuación.

Una foto publicada por Dabiz Muñoz (@dabizdiverxo) el 1 de Feb de 2017 a la(s) 2:00 PST