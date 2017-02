Rappel confiesa a Bertín Osborne el momento más complicado de su vida

Para los más jóvenes comienza a ser una figura menos conocida, pero hace algo más de una década y desde tiempo atrás, Rappel era una figura televisiva sin parangón. El vidente se prodigaba en toda clase de programas y hasta era una voz autorizada para hablar del futuro amoroso del que por entonces era el príncipe Felipe. Ahora, más retirado, ha hablado con Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya' de su pasado.

Lo ha hecho recordando uno de los episodios más complicados de su vida, el día en que murió su madre. Cuando eso sucedió, él estaba en Italia con Rafaela Carrá para grabar un programa de televisión al tiempo que recibió la llamada de su hermana dándole la fatal noticia en la que él no podía hacer nada pues no podía marcharse. De hecho se lo calló hasta antes de entrar en directo cuando ya no pudo más y se lo contó a la presentadora italiana.

Rappel ha confesado, que "no sabía como me tenía en pie porque me iba a desmayar". Cuando termina el programa, Rafaela me dice "está todo arreglado, te vas para España". Así lo hizo, Carrá le organizó todo de tal manera que pudiese ir al entierro de su madre y horas más tarde regresar de nuevo a Italia a seguir grabando su programa.