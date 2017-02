El perdón de Ana Rosa Quintana tras ser 'pillada': "No soy consciente. Está sacado de un contexto que no me acuerdo"

"Me parece bien que le hayan partido la cara". Esa es la frase que en la mañana del pasado martes convirtió a Ana Rosa Quintana en la comidilla de las redes sociales. Según recoge 20 Minutos, la presentadora de Telecinco se estaba refiriendo a la joven agredida en Murcia y fue víctima de un micrófono abierto en el peor momento posible.

Este miércoles, Ana Rosa ha cerrado su matinal pidiendo disculpas: "Por lo visto yo dije, y digo por lo visto porque no soy consciente, "me parece bien que le hayan partido la cara", y es algo que está sacado de contexto, un contexto del que no me acuerdo", se ha excusado.

Y ha añadido: "Este no era un suceso aislado, que pertenecen a bandas que se pegan los unos a los otros y los otros a los unos. Desde luego lo que no opino es que me parezca bien le hayan partido la cara a nadie, ni a este chica de Murcia ni a nadie. Tampoco dije la chica de Murcia, por lo que no sé si hablaba de ella".

Finalmente, ha reiterado que "en cualquier caso no me gusta, no quiero que le partan la cara a nadie, ni a unos ni a otros. Yo no digo una cosa dentro y otra fuera, voy a decir exactamente lo que opino. Si la familia se ha sentido mal le pido disculpas, evidentemente, no me gusta la violencia. Para nadie".