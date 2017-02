Macarena Gómez hace una extraña petición a los guionistas de 'La que se avecina'

'La que se avecina' sigue dando mucho que hablar entre sus seguidores, especialmente después de las declaraciones de Macarena Gómez (Lola en la serie) acerca de su relación con el granadino Antonio Pagudo (Javier) en la ficción de Telecinco.

Y es que la actriz ha hecho una curiosa petición a los guionistas de 'La que se avecina', consistente en un cambio de pareja para su día a día en la realización de la serie.

"Tengo tramas muy interesantes con las actrices nuevas, Loles León y Miren Ibarguren. Después de tantos años trabajando con la misma gente ya conoces tanto a tu compañero que no hay nada que te sorprenda. Cuando entra gente nueva me estimula muchísimo", ha afirmado Macarena Gómez sobre la serie 'La que se avecina'.

"Muchas veces les digo a los guionistas que me divorcien o me líen con otro para variar, pero son muy inteligentes. De todos modos, me llevo muy bien con Antonio, hasta cumplimos años el mismo día", ha finalizado contando la actriz.