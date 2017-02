Jorge Javier estalla contra Isabel Pantoja: «Yo vengo de trabajar, usted de la cárcel»

El presentador de ‘Sálvame’ y miembro del jurado en ‘Got Talent’, Jorge Javier Vázquez, lanzó un mensaje sumamente crítico este pasado martes contra la persona de Isabel Pantoja. Después de la visita de la tonadillera a ‘El Hormiguero’, Vázquez dijo verse “en la obligación” de cargar contra ella. “Para mí ya se abre un nuevo tipo de relación con ella, y espero no tener que volver a cruzármela en la vida”, afirmó.

Una respuesta que llega después que Isabel diera rienda suelta, en su encuentro con Pablo Motos, al cariño hacia su perra Sisi “venga de donde venga”. Fue un regalo que le hizo en su momento el programa ‘Sabor a ti’, siendo precisamente Jorge Javier quien se lo entregó personalmente.

“Tengo rabia acumulada y no me lo merezco. No voy a permitir a esta señora que hable con desprecio y asco como lo hizo usted conmigo. Me habló con asco y ningún ser humano se merece eso. Aprovechó una entrevista pactada para mandarme un mensaje porque la cobardía es su modus operandi”, espetó. Además, añadió que, bajo su punto de vista, la artista actuó con “desprecio” con la intención de humillarle. “¿A usted le gusta actuar así? Probablemente sí, por eso está tan sola”, manifestó.

A colación de las declaraciones de Isabel Pantoja sobre el animal, Vázquez fue más allá. Sobre ese “venga de donde venga”, el presentador matizó: “Vengo de trabajar, usted de la cárcel, del trullo, del talego. De ahí viene usted. No le ha servido para nada”.

El mensaje concluyó no sin antes añadir que se sentía utilizado por la tonadillera: “Me utilizó para entrar en Mediaset y luego me mandó a la mierda. Ya no le sirvo, ahora soy un bono basura. Prefiero estar en la mierda que a su lado”.