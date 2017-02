El famoso que ha "resucitado" en 'First Dates'

El amor no tiene edad. No hay un momento de la vida en que no se pueda amar a otra persona o cuanto menos precisar de su cariño. En 'First Dates' lo saben por la cantidad de pretendientes a los que intentan juntar cada día. Este miércoles han ido un paso más allá al tratar de enamorar a dos personas mayores. Una de las cuales ha recordado a un entrañable famoso ya fallecido.

Alfonso ha visitado 'First Dates' para buscar el amor. Lo noble del asunto es que el hombre tiene ya 72 años y obviamente está jubilado. Pero no pierde la fe en sí mismo y hasta asegura que él no liga "me ligan, la que lo prueba, repite". De ahí que las redes sociales se hayan enamorado de su figura y lo hayan comparado con el doctor Iglesias Puga alias 'Papuchi'.

El padre de Julio Iglesias fue un "ligón" toda su vida y probablemente 'First Dates' habria dado fe de ello si hubiese aparecido por el programa de Carlos Sobera. Por eso Alfonso ha recordado mucho a 'Papuchi' y ha permitido que su pretendienta, Mari Luz, de su misma edad, haya podido disfrutar de un hombre sin pelos en la lengua.