Adriana Abenia sale en defensa de Samanta Villar: «Tener un hijo es sacrificar mucho»

La polémica por las declaraciones de Samanta Villar, en las que aseguraba que "tener un hijo es perder calidad de vida", incendiaron las redes sociales, recibiendo opiniones de todo tipo, tanto a favor como en contra.

Después de ver el 'zasca' de una madre a Samanta Villar en Facebook, la actriz Adriana Abenia ha querido defender a Samanta Villar, afirmando que "tener un hijo es sacrificar muchas parcelas de la vida".

Del mismo modo, la actriz Adriana Abenia afirma que "lo del instinto maternal es muy sexista" y escribe contra las "súper madres" que atacaron a la presentadora.

"Cuanto más me imponen las circunstancias de la vida y me apremia el paso del tiempo a quedarme preñada en la treintena antes de que mis óvulos no sirvan, más reparo en la cara de cansancio de los padres al arrastrar el carro por las aceras, más cansino me resulta el llanto de un bebé..Como cuando una madre decide no dar el pecho a su criatura y entonces la lapidan -principalmente el resto de mujeres- por estar haciendo las cosas mal", afirma Adriana Abenia.

Puedes leer su artículo completo en su blog de 20minutos.