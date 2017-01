Jorge Javier vuelve a 'Sálvame' y pide disculpas

Después de varios meses alejado de 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez regresó ayer al espacio de Telecinco: "Eran 7 años y esto es como una pareja... A veces te llevas bien, otra regular, la mayoría de las veces no la soportas... pero ahí está", afirmó el antiguo presentador.

"¡Qué rabia me da que todo vaya bien sin mí! No lo podía soportar. No podía ver el programa porque no quería ver lo que bien que salía todo. Cuando yo me fui pensaba que todo el mundo iba a llorar y, lo bueno que tiene todo esto, es que te das cuenta que te vas y todo sigue igual y a veces, incluso, mejor", afirmó Jorge Javier Vázquez.

Del mismo modo, el ex de 'Sálvame' quiso pedir disculpas: "Vuelvo con muchísima ilusión y ganas de dar por saco. Vengo dispuesto a entregarme entero. Es como si volviera a empezar 'Sálvame".

"Uno cuando sale fuera se da cuenta de muchísimas cosas. Me gustaría excusarme porque si haces este programa tienes que estar al 100% y sino mejor que no lo hagas No estuve a la altura de lo que se podía exigir de mí. Quiero decir al equipo de 'Sálvame diario' que lo tengo muy presente", terminó excusándose Jorge Javier.