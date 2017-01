¿Hace bien el público de 'Got Talent' en abuchear?

Las personas y artistas que acuden a concursos como 'Got Talent' pretenden hacerlo para lograr el apoyo de público y jurado. Quieren ser reconocidos y por eso intentan ganarse el respeto en sus actuaciones. Sin embargo esto no es algo que siempre consigan por lo que consiguen nada tiene que ver con lo que esperaban.

En muchos casos en 'Got Talent' son abucheados los artistas que aparecen encima del escenario. Una situación que para buena parte de la audiencia parece confusa y de mal gusto. Tanto es así que aluden a la necesidad de que incluso el jurado modere su lenguaje porque quienes participan en programas de este estilo son personas que actúan de buena fe.

#GotTalent4 Me parece que el publico de Got talent deberian tener mas respeto sea quien sea no se merecen abucheos