El documental que revela las razones del divorcio de Brangelina

Los secretos mejor guardados de la famosa ex pareja de Hollywood saldrán a la luz gracias a Ian Halperin. El reportero pretende descubrir los secretos del matrimonio de Brad Pitt y Angelina Jolie y aclarar las dudas que surgieron en torno a su divorcio.

Aunque no cuenta con la autorización de la pareja sí que se estrenará próximamente. El documental se titulará 'Broken: The incredible Story of Brangelina' y pretende desvelar los pequeños detalles de la ruptura.

Los derechos del documental han sido adquiridos por Media Corporation Una fuente muy cercana a Halperin ha informado que "Ian ha indagado hasta el último centímetro de la relación y revelará las verdaderas razones detrás del divorcio de Angelina".