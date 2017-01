Pepe Navarro revela el drama que atravesó con Ivonne Reyes

El pasado sábado, Isabel Gemio entrevistó al presentador Pepe Navarro en exclusiva en su programa 'Te doy mi palabra', con el fin de que hablara sobre su separación con Ivonne Reyes y el hijo que, presuntamente, habían tenido entre ambos.

La entrevista surgió después de que se conociera que una prueba de ADN había revelado que Pepe Navarro no era el padre del hijo de Ivonne Reyes, de lo que el presentador admitió que "es una noticia real" aunque le sorprendió que "se filtrara".

"Durante seis año me he hecho cargo de la manutención del niño, porque me lo exigía la ley. Cometí el error de no hacerme la prueba de paternidad y he asumido el castigo. Lo que ha sido un castigo extra es ver a esta señora mintiendo e insultando en los platós. Durante varias semanas estuve sin dormir y tuve que recurrir a ayuda psicológica", admitió Pepe Navarro.

Del mismo modo, el presentador confesó que "era imposible demostrar que ese niño era mío, porque no hubo relación Lo he estado pagando hasta que mi hija ha decidido que ya no está dispuesta a seguir por ese camino".

"Quiere saber quién es su familia. En la demanda se hace hincapié en el beneficio de cinco niños, entre ellos cuatro menores. En esos cinco niños está incluido el hijo de esta señora. El niño y mi segundo hijo se hicieron amigos. Mi planteamiento en un principio era esperar a que el niño cumpliera 18 años para decirle que yo no soy su padre. Mi hija se ha adelantado porque quiere que esta señora nos deje en paz", comentó también Pepe Navarro.

Finalmente, Pepe Navarro admitió que "estamos acostumbrado al insulto y al uso obsceno de la vida privada propia y ajena. No sé qué cantidades le podrán dar [a Ivonne Reyes] por ir a los platós, pero eso sólo le incumbe a ella".