El padre que ha roto los esquemas de 'First Dates'

'First Dates' ha tenido este lunes un episodio poco común en su historia. El programa que presenta Carlos Sobera ha sido testigo del enorme amor de un padre por sus hijas. Tan grande que ha sido el progenitor el que ha acudido a 'First Dates' pero no para buscar el amor, sino para regalárselo a ellas.

Jessica y Elisabeth de 18 años deberán estar muy agradecidas al gesto que ha tenido su padre con ellas porque no es algo habitual. Aunque algunos se han mostrado críticos con que el hombre las haya exhibido para que encuentren una relación a pesar de ser tan jóvenes en 'First dates', el padre de las chicas ha terminado cayendo bien.

No solo por el hecho de acompañarlas sino por el modo en que les quiere. Para él no hay barrera posible que pueda ponerse entre él y sus hijas. Nada le importa si lo que está en juego es la felicidad de ellas. Algo que ha demostrado tanto con Elisabeth que dice ser asexual como con Jessica que con 12 años ya supo que se sentía un niño. Todo un ejemplo este 'First Dates'.