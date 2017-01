El enfado de Jorge Javier Vázquez con el concursante que le imitó en 'Got Talent'

Jorge Javier Vázquez vivió el pasado fin de semana su peor momento como jurado de 'Got Talent', después de enfrentarse a un concursante que imitó a diversas personalidades famosas, entre ellas el propio presentador.

"Si supieras el mal trago que he pasado, no lo hubieras hecho...", le comentó Jorge Javier al aspirante, que también imitó a otros famosos como Pedro Piqueras, Melendi o Torrente.

El concursante le preguntó a Jorge Javier si se había mosqueado, a lo que el jurado respondió que no, pero admitió que "esta es una actuación que, una vez la has visto, no tiene recorrido", por lo que le negó el pase a la siguiente ronda, aunque los otros tres miembros del jurado sí le dejaron 'pasar'.

Ver el vídeo del momento.