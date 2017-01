El «ataque histérico sexual» incendia 'Gran Hermano VIP'

Si hay alguna protagonista durante las últimas horas transcurridas en ‘Gran Hermano VIP’ esa ha sido Daniela Blume. La locutora de radio habló con Aless Gibaja del “ataque histérico sexual de locura” que vivió días antes en Guadalix de la Sierra por “la excitación que sentía”. Además, ha sido la primera concursante que se ha enfrentado a la nueva visitante: Aída Nízar.

Sobre la situación que vivió, Brume reconoció haberse “tirado por el suelo, rozándome y todo”. “Luego se me pasó con creces. Cuando llegué al confesionario dije: “Ya no estoy cachonda, Súper”, comentó.

Daniela contando que el otro día tuvo un "ataque histérico sexual de locura" pic.twitter.com/OUxqVihJZW — keshaemalen (@keshaemalen) 29 de enero de 2017

Menos cómico supuso su choque con Aída Nizar. La que fuera concursante de la quinta edición de ‘Gran Hermano’, que denunció el robo de 174.000 euros en Sierra Nevada a principios de enero, entró en la casa de Guadalix. La misma quien contó a Emma Ozores e Irma Soriano que la locutora le había hecho un desaire en el cuarto de baño mientras se maquillaban.

“Ya no sé dónde estar para que no estés a mi lado. ¿No ves que huyo de ti?”, le dijo Blume a Aída Nizar. Ésta respondió: “¿Te incomoda mi presencia? No la vas a tener. No puedes después estar buscando mi conversación”.