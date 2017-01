Rocío Carrasco pide cárcel para Antonio David Flores

La nueva demanda por vía penal que ha interpuesto Rocío Carrasco contra Antonio David le pide cárcel.

La guerra entre ambos lleva latente desde su separación y ha protagonizado numerosos programas de televisión de prensa del corazón, pero ahora parece que se complica, ya que la hija de Rocío Jurado ha demandado a Flores. Una demanda que según El Programa de Ana Rosa detallaría presuntos delitos en el ámbito familiar.

Por su parte, Antonio David no ha querido realizar muchas declaraciones, eso sí, lo único que pide es que este conflicto no afecte a sus hijos, “El pez grande se come al pequeño y esperemos que no sea así. Los niños están fuera de todo esto", expresaba.