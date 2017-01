Sor Lucía Caram a Risto Mejide: “Creo que el sexo es una bendición”

Como cada domingo Risto Mejide se ha vuelto a poner al frente de un nuevo programa de ‘Chester in Love’, el exitoso espacio que conduce en Cuatro desde hace varias semanas.

El programa ha ahondado esta vez en las confesiones sexuales de sus invitados, Sor Lucía Caram,Fernando Sánchez-Dragó y Erika Lust.

Precisamente la primera invitada fue la religiosa, quien aseguró que no veía con malos ojos el sexo, “El sexo es una forma de expresarse, de vivir, de expresar los sentimientos y el amor, y es una parte constitutiva de todas las personas, incluida yo. Para la Iglesia era un tema que se consideraba sucio y oculto, pero yo creo que es una bendición", expresaba.

Por otro lado, Sor Lucía también ha confesado a Risto Mejide que estuvo enamorada de un seminarista y que nunca se ha masturbado, “Yo he renunciado a tener relaciones sexuales, a tener una pareja, pero sigo siendo mujer y amar como mujer. Estuve enamorada de un seminarista que se hizo cura, luego salió y se casó. No he tenido relaciones sexuales y soy virgen, y tampoco me masturbo jamás, tengo que decirlo. Aunque las pulsiones suben y bajan y estás en un momento de plenitud de vida, tienes las fuerzas canalizadas", confesaba.

Con respecto a la religión y a la concepción de Jesús, Caram también ha sido clara, “Yo creo que María estaba enamorada de José y que era una pareja normal, y lo normal es tener sexo. Cuesta de creer y de digerir. Nos hemos quedado en normas que nos hemos inventado sin llegar al auténtico mensaje”, concluía.