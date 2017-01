GH VIP: gran bronca entre Aída Nízar y Daniela Blume

Desde que Aída Nizar entró en la quinta edición de 'Gran Hermano VIP' le han llovido muchos palos y ahora mismo además ya ha protagonizado su primera discusión en la casa de Guadalix de la Sierra. Ha sido con la explosiva Daniela Blume, una de las concursantes con más influencia en el programa.

Según Daniela tuvieron la bronca en el comedor mientras se estaba maquillando los ojos y tras una pregunta de Alyson que no le ha gustado nada a Aída.

Entonces, Elettra Lamborghini le ha comentado: "No grites tanto, no te emociones", a lo que Aída ha estallado y le ha respondido: "Pues prefiero eso a estar aburrida cómo tú todo el día".

Daniela ha respondido así: "Eres insoportable, ya no sé donde estar para que no estés tú". Aída no entró el trapo aunque luego sí lo ha comentado con el resto de las compañeras.