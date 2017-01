Beatriz Luengo cuenta la terrible experiencia que vivió tras 'UPA Dance'

Beatriz Luengo ha vuelto a convertirse en uno de los rostros nacionales de plena actualidad gracias a su participación como concursante en la 5ª edición de ‘Tu Cara Me Suena’, de la cual podría resultar muy probablemente ganadora si logra imponerse en las galas finales a Blas Cantó.

Luego, conocida por formar parte del reparto principal de la exitosa serie ‘Un Paso Adelante’ y por tanto también del grupo musical ‘Upa Dance’, llevaba desaparecida de la televisión y del panorama musical español desde que prácticamente finalizó su paso por el serial de Antena 3. Ahora, a raíz de una publicación en su cuenta de Instagram hemos podido conocer la razón por la que la cantante podría haber sido “vetada” en este país.

El pasado viernes, Luengo compartía escenario con su marido Yotuel Romero para interpretar a Rihanna y Drake con el tema ‘Work’.

Precisamente ha sido en una publicación en la que le agradece a su chico el apoyo en su carrera en la que hemos podido conocer el terrible calvario que pasó tras su salida de ‘UPA Dance’, “Tú mi compañero de viaje, de carrera y de vida. Has hecho y haces tanto por mí en lo personal y en lo profesional me has ayudado a encontrar mi sonido. Con hit lerele era la primera vez que nos encerrábamos con una caja de ritmos y fusionábamos sonidos. El tema reventó en toda Europa... Tristemente en España la gente no sabía ni que el tema existía... Es lo que tiene enfrentarte a una compañía de discos (que ya ni existe) y decir: no quiero hacer más discos de Upa Dance... La libertad tuvo un gran precio para mi, bloqueada en mi país y en mi carrera. Pero tú siempre de la mano conmigo demostrándome que el trabajo y el paso a paso pondrían todo en su sitio. Gracias por enseñarme a ser libre y confiar en el tiempo. Eres mi luz”, expresaba.