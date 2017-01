Marta Torné reaparece en Telecinco tras abandonar 'Cámbiame'

Marta Torné volvió a Telecinco. Lo hizo como invitada en el concurso 'Pasapalabra'. Y fue allí donde habló de sus nuevos proyectos tras abandonar 'Cámbiame'.

Marta Torné lo explicó así en el programa: "Hay cosas de televisión en esta cadena. Una comedia, que además en ficción de televisión nunca he hecho comedia y aquí siempre (en Telecinco) me llamaban para hacer dramas. Ahora una comedia me apetece mogollón aunque también me da un poco de respeto porque es muy complicado hacer comedia".

Christian le espetó lo siguiente: "A uno le fastidia cuando se manipulan esos titulares y al final estás aquí, estás con nosotros, un paso que además es natural, ficción-televisión y televisión-ficción".

Y añadió: "teatro y televisión. Menudo año te espera". Ante eso, la presentadora pregunto al también escritor, "¿vendrás a verme?". "Todo lo que hagas. Y si te da por cambiarle de nuevo el look a alguien, también me apunto", le respondió Gálvez.