El grave error ortográfico del programa 'Boom'

Una falta de ortografía en un programa de televisión siempre está mal, pero cuando se trata de un programa sobre cultura general, y el error, deja de pasar por errata porque se repite hasta dos veces, provoca que a muchos espectadores exigentes en la corrección en el uso del castellano le sangren los ojos.

En el programa '¡Boom!' cometieron un grave error ortográfico que confundió a la propia concursante, miembro del grupo las 'Extremis', que llevan desde septiembre participando en este espacio. Tras dos respuestas fallidas de sus compañeras, Gloria y Amparo, llegó el turno de Cristina.

El error en cuestión daba no voz, pero sí voto a un objeto inerte como son unas pelotas de tenis. La pregunta era: ''En tenis, una volea se realiza cuando la pelota...". Las posibilidades de respuestas eran dos: "ha votado" como primera opción; y "no ha votado" como segunda. Claro, como es sabido, las pelotas de tenis no tienen derecho a votar, ni aunque hayan sido fabricadas antes de 1999. Lo que si le confieren sus características esféricas y el material con el que están hechas, es la capacidad de botar con 'b'.