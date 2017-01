Toñi Moreno confiesa el intento de 'agresión' de María Teresa Campos: le lanzó un zapato

Su nombre está ligado a temas sociales y a la ayuda de los más necesitados en televisión. Ella es Toñi Moreno y además de estrenar programa en Canal Sur con 'Gente maravillosa' ha sido víctima de alguna que otra polémica relacionada con su trabajo en TVE con 'Entre todos'. Pero aquella época ya ha pasado tal y como relata la propia presentadora en una entrevista a 'Historias de la tele'.

Admite que ha pasado una temporada alejada de la televisión por asuntos personales. Su padre falleció de cáncer y a Toñi Moreno esa noticia la dejó tocada como es lógico. Pero ahora ha regresado con 'Gente maravillosa' y muy dispuesta a seguir la senda que ella misma se marca. Pues a Moreno la televisión que de verdad le interesa es la que busca ayudar a otras personas.

Por eso admite durante la entrevista que en ocasiones ha tenido que trabajar en programas que no le gustaban o en equipos de trabajo que no eran de su agrado. "Sería una imbécil si os dijera que yo siempre he hecho la televisión que he querido, porque no depende de ti. He tenido que hacer un programa que no me apetecía absolutamente" admite.

No obstante lleva ya una dilatada experiencia en el medio en el que ha tenido que trabajar con grandes comunicadores. Así recuerda cuando estuvo a las órdenes de María Teresa Campos que tuvo que vivir un episodio de lo más curioso. Toñi Moreno "le llevaba el guion de la actualidad. Yo sabía en ese momento que lo que le estaba entregando era una mierda". Consciente de ello, se temía la reacción de María Teresa. La presentadora se enfadó con Toñi y acabó lanzándole un zapato aunque con intenciones de desahogarse acabó dándole y del sentimiento de culpa tuvo que perdirle perdón.

Aunque para mal momento el que la propia conductora de 'Gente maravillosa' reconoce que vivió al frente de 'Entre todos'. "En la época de 'Entre todos', que me daban caña hasta en el carné de identidad" asume con talante Toñi Moreno que además recuerda que era "un programa que pretendía ayudar en la peor crisis que ha tenido este país. Hice el mismo programa en Canal Sur y tuvimos todos los premios, lo hice en TVE y tuvimos todas las hostias".