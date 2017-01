Chenoa: «Pilar Rubio me ha aconsejado que me quite las bragas»

Chenoa es por derecho propio una de las artistas más queridas de nuestro país. Nacida en Argentina, la cantante se siente española como la que más por haber vivido gran parte de su vida aquí y por desarrollar su talento dentro de nuestras fronteras. Ella no necesita sorprender a nadie, pero lo sigue haciendo. Tal y como ha quedó claro en ‘El Hormiguero’.

La extriunfita subió la temperatura a la audiencia con un mono de infarto que ha lucido para visitar el espacio que conduce Pablo Motos, todo un gesto sexy.

Nada más entrar en el plató de ‘El Hormiguero’ la anatomía de Chenoa quitó el hipo de la elegancia y belleza mostradas. Con truco incluido. «Pilar Rubio me ha aconsejado que me quite las bragas», dijo ella misma, aludiendo a la colaboradora, que, por cierto dejó a todos con la boca abierta bailando 'Single ladies' de Beyoncé.

La propia Chenoa fue la encargada de reconocer que bajo su mono no llevaba ropa interior. Un guiño muy sexy que fue comentado por todos y que volvió a poner de manifiesto que la cantante es un todoterreno como artista, como persona y por su propia belleza.