Tania Llasera rompe a llorar con su emotivo mensaje por la muerte de Bimba Bosé

La muerte de Bimba Bosé el pasado 23 de enero ha conmocionado al mundo del espectáculo. Son muchos los famosos que han querido dar el último adiós a la sobrina de Miguel Bosé, que falleció a consecuencia de una metástasis en el hígado, huesos y cerebro. Ahora le ha tocado el turno a Tania Llasera, que ha lanzado en su blog un emotivo mensaje de despedida para Bimba Bosé, acompañado de un consejo para las mujeres.

“Yo no era su amiga, nos conocíamos, habíamos estado en eventos juntas y yo le entrevisté con The Cabriolets, su grupo, hace unos cuantos años”, empieza diciendo Llasera, visiblemente emocionada. “He bailado su música y he disfrutado de ella como modelo”, añade antes de agradecer a Bimba Bosé la fortaleza ante su enfermedad y la lección que con ello ha enseñado al mundo entero.

“Un ejemplo para muchas mujeres”, dice Llasera, que ha aprovechado su mensaje para recordar la importancia de hacerse revisiones periódicas, puesto que nunca se sabe a quién le puede tocar. “No importa lo joven que seas y lo sana que parezcas. Tienes que chequearte e ir al médico”, dice refiriéndose en concreto a las mujeres.

La presentadora no ha podido contener las lágrimas al acordarse de las hijas de Bimba, por el mal trago que deben de estar pasando en estos duros momentos. Después, concluye su despedida dirigiéndose a la fallecida. “Desde aquí, Bimba Bosé, un beso y que tengas un buen viaje”.