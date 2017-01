Pilar Rubio deja a todos con la boca abierta bailando 'Single ladies' de Beyoncé

Se agotan los calificativos para Pilar Rubio en su periplo como colaboradora de ‘El Hormiguero’. La presentadora y modelo ha vuelto a romper las expectativas una semana más sorprendiendo a todos con una actuación impecable del tema ‘Single ladies’ que interpreta Beyoncé.

El baile, que para la propia Pilar “es una pesadilla” lo ha ejecutado a la perfección. No ha cometido apenas errores para haber tenido tan solo una semana para aprenderlo. La expresentadora de ‘OT’ ha efectuado una coreografía tan complicada como vibrante que se ha ganado el respeto de todos.

“Me parece muy difícil lo que has hecho y te mereces un 12 de mi parte” le ha dicho Chenoa al acabar. Junto a ella Ángel Llácer ha reclamado que “¡Pilar Rubio tiene que estar en ‘Tú cara me suena’!”. Aunque de momento lo único cierto es que la semana que viene debe tratar de hacer equilibrio con palos y que una pluma en la punta de los mismos no se caigan. Una prueba digna del ‘Cirque Du Soleil’.